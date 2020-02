Coronavirus: chiuso il varco frontaliero tra Iraq e Kuwait

- Il valico frontaliero di Safwan tra Iraq e Kuwait è stato chiuso su richiesta kuwaitiana. Lo riferisce una fonte irachena di Bassora. Il movimento di persone e merci è stato sospeso. Benché le ragioni della chiusura non siano state chiarite, questa va letto nel contesto dei timori crescenti in merito alla diffusione del coronavirus (Covid-19) nella regione del Golfo. L’emirato del Kuwait ha annunciato proprio oggi tre infezioni di coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kuna”. Le tre persone tornavano dalla città iraniana di Mashhad. Secondo i media kuwaitiani, i tre contagiati sono un cittadino kuwaitiano di 53 anni, un saudita di 61 anni e un altro straniero di 21 anni di cui al momento non si conosce la provenienza. “Tutti e tre i pazienti vengono monitorati e saranno isolati fino al completo recupero”, ha riferito il ministero della Salute in una nota. L'Iran ha annunciato ieri che almeno otto persone sono decedute nel paese a causa del coronavirus, mentre al momento sarebbero 43 i contagi confermati. (segue) (Irb)