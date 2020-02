Coronavirus: chiuso il varco frontaliero tra Iraq e Kuwait (2)

- Il Kuwait ha inoltre vietato temporaneamente l'approdo di navi provenienti dalla Repubblica islamica nei porti del paese. Misure di contenimento sono state prese anche dall'Iraq. Le autorità di Baghdad hanno avviato i preparativi per l’evacuazione dei suoi cittadini in Iran. “Il ministero dei Trasporti ribadisce la sua volontà, in collaborazione con il ministero della Salute, di evacuare gli iracheni presenti in territorio iraniano e di trasferirli in Iraq, dopo aver effettuato i controlli necessari da parte del personale sanitario specializzato”, si legge in un comunicato stampa del dicastero dei Trasporti di Baghdad. Secondo quanto riferito ad “Agenzia Nova” da fonti della sicurezza irachena, sarebbero in corso preparativi per realizzare dei centri per la messa in quarantena lungo il confine. Intanto la compagnia di bandiera irachena Iraqi Airways ha sospeso tutti i voli da e verso l'Iran. La disposizione è stata adottata oggi e resterà in vigore fino a nuovo avviso. Lo stop ai voli segue le raccomandazioni del ministero della Salute per adottare tutte le misure necessarie per impedire l'ingresso del virus nel territorio iracheno. Fanno eccezione le delegazioni diplomatiche e i cittadini iracheni attualmente presenti in Iran, che saranno soggetti a speciali procedure mediche da parte delle squadre del ministero della Salute al loro rientro in patria. (Irb)