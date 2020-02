Romania: Tariceanu (Alde), gruppo non parteciperà a voto fiducia per governo Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Alleanza liberaldemocratica (Alde) ha annunciato che non prenderà parte al voto di fiducia nei confronti del governo di Ludovic Orban. Lo ha confermato il leader della formazione, Calin Popescu Tariceanu, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. “Abbiamo deciso che non parteciperemo al gioco iniziato dai liberali: non capisco si possa credere che il parlamento appoggerà questa odiosa truffa”, ha detto Tariceanu, sottolineando che “questa crisi politica è stata creata artificialmente, e avrà molto presto gravi conseguenze sull’economia”. (Rob)