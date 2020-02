Intercettazioni: in Aula Camera al via discussione generale, Lega prepara ostruzionismo

- Si è aperta la seduta in Aula alla Camera che anticipa ad oggi la discussione generale sul decreto Intercettazioni, dal momento che il provvedimento va convertito entro il 29 febbraio, giorno della sua scadenza. Ma in Aula, in apertura dei lavori, la Lega, che si prepara a fare ostruziosimo con oltre cento iscritti a parlare in discussione generale, con il deputato Roberto Turri, ha sollevato il problema di diversi deputati che oggi, a causa dell'emergenza coronavirus, non possono esercitare il loro diritto di parlamentare "perché chiusi nei loro territori", chiedendo che la questione sia posta al presidente della Camera Roberto Fico. Anche da Fd'I, con Andrea Delmastro delle Vedove, è stato posto lo stesso problema con la rischiesta di "interrompere questo esame".(Rin)