Libano: Fmi chiede di fissare il cambio lira-dollaro tra 1.750 e 2.000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) in visita a Beirut ha chiesto alle autorità libanesi di allineare il cambio ufficiale fissato dalla Banca centrale a quello degli sportelli di cambio privati, fissandolo a un tasso compreso tra le 1.750 e le 2.000 lire libanese. I membri dell’Fmi hanno anche sottolineato l’urgenza di trovare una soluzione per il dossier legato all’energia elettrica nel paese dei Cedri, la cui fornitura è sottoposta a frequenti interruzioni e cali di tensione. Ieri la delegazione dell’Fmi ha avuto una serie di incontri con le autorità libanesi, tra cui il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Nna”, Berri ha rassicurato la delegazione in merito all’impegno del Libano ad attuare le riforme fondamentali richieste per salvare il paese e restaurare la fiducia degli investitori.(Res)