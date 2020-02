Russia: dal primo marzo disattivato WiFi nel trasporto pubblico terra di Mosca

- La connessione wireless di autobus, bus elettrici, filobus e tram di Mosca sarà temporaneamente non disponibile dal primo marzo. Lo ha riferito il servizio stampa della società di trasporti della capitale Mosgortrans. Il WiFi del trasporto terrestre nella forma attuale non soddisfa le necessità degli utenti. La connessione sarà ripristinata per il trasporto su terra nella seconda metà del 2020. (Rum)