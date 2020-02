Coronavirus: Meloni a governo, serve piano straordinario per scongiurare dramma economico, Fd'I pronto a contributo

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sottolinea che l'emergenza coronavirus "rischia di produrre danni terribili e devastanti alla nostra economia, che già vive una situazione pesantissima" e in una nota aggiunge: "Al dramma sanitario si aggiungerebbe il dramma economico: imprese ferme, crollo della produzione, aumento della disoccupazione, interi settori economici paralizzati, come il turismo e la moda. Fratelli d'Italia raccoglie le preoccupazioni espresse dalle categorie produttive e rivolge un appello urgente al governo affinché metta a punto un piano straordinario per garantire la stabilità sociale. Servono - continua Meloni - misure eccezionali per scongiurare la paralisi e la recessione. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo per raggiungere questo scopo". (Com)