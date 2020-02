Polonia: ministro Esteri Czaputowicz a Ginevra oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, si reca oggi e domani in visita a Ginevra, in Svizzera. Lo si legge in un comunicato del suo ministero. La visita è legata alla partecipazione di Czaputowicz alla conferenza sul disarmo e all'apertura della 43ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, al quale la Polonia inaugura la sua partecipazione. Nella sede Onu di Ginevra il ministro degli Esteri polacco avrà anche colloqui bilaterali con i capi delle delegazioni presenti alla sessione. (Vap)