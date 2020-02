Armenia-Moldova: presidente parlamento Chisinau, al via oggi visita ufficiale ad Erevan

- Il presidente del parlamento di Chisinau, Zinaida Greceanii, è arrivato oggi in visita ufficiale in Armenia su invito del suo omologo di Erevan, Ararat Mirzoyan. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che Greceanii ha fatto visita insieme alla sua delegazione al memoriale di Tsitsernakaberd, per rendere omaggio alle vittime del genocidio armeno. Alla cerimonia hanno preso parte il vicepresidente del parlamento di Erevan, Lena Nazaryan, e il copresidente del gruppo di amicizia bilaterale Armen Pambukhchyan. Stando alle informazioni diffuse, sono in programma incontri con il presidente, Armen Sarkissian, con il premier Nikol Pashinyan e con il patriarca Garegin II.(Res)