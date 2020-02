Coronavirus: Lenarcic, da Commissione Ue 230 milioni di euro a lotta diffusione

- Un contributo congiunto di 230 milioni di euro alla lotta contro la diffusione globale di Coronavirus. E' quanto annunciato dal commissario europeo alla gestione delle crisi, Janez Lenarcic, oggi nel punto stampa in merito alla diffusione del Coronavirus. "Non ci sono dubbi che questa è una sfida globale e richiede la cooperazione di tutta la comunità internazionale e il coordinamento di tutti i settori. Voglio elogiare la veloce e professionale risposta delle autorità italiane. Abbiamo una cooperazione eccellente con l'Italia e sono sicuro che l'Italia ha le strutture e le competenze per rispondere in modo coordinato a questa diffusione", ha detto. "Oggi annunciamo la mobilitazione lo stanziamento di oltre 230 milioni di euro per aiutare il contrasto globale alla diffusione di Coronavirus. E' un contributo congiunto dei servizi che sono sotto la guida di Jutta Urpilainen (commissario europeo ai partenariati internazionali), Mariya Gabriel (commissario europeo ad Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani) e me stesso", ha detto. (segue) (Beb)