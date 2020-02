Coronavirus: Lenarcic, da Commissione Ue 230 milioni di euro a lotta diffusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di questi 230 milioni di euro, 114 milioni di euro sosterranno l'Oms, in particolare il piano globale di preparazione e risposta globale, per rafforzare la preparazione all'emergenza della sanità pubblica e il lavoro di risposta nei paesi con sistemi sanitari deboli e capacità di ripresa limitata. Parte di questo finanziamento è soggetta all'accordo delle autorità di bilancio dell'Ue. Quindici milioni di euro sono previsti per essere assegnati in Africa, compreso l'Istituto Pasteur Dakar, in Senegal, a sostegno di misure quali la diagnosi rapida e la sorveglianza epidemiologica. Cento milioni di euro, di cui 90 milioni di euro per un partenariato pubblico-privato con l'industria farmaceutica alla ricerca di un vaccino e 10 milioni per progetti di ricerca su epidemiologia, diagnostica, terapia e gestione clinica nel contenimento e nella prevenzione. Tre milioni di euro saranno assegnati al meccanismo di protezione civile dell'Ue per i voli di rimpatrio di cittadini dell'Ue da Wuhan, in Cina. (Beb)