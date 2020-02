Meteo Milano: le previsioni per domani

- Al mattino nuvolosità bassa e irregolare sulla pianura, sui rilievi velato; copertura in aumento nella giornata, molto nuvoloso dal pomeriggio e in serata. Da metà giornata pioviggine sparsa e intermittente su pianura e primi rilievi, in serata più probabile e significativa sui rilievi. Temperature minime senza variazioni rilevanti, massime in calo. (Rem)