India-Usa: Trump ad Ahmedabad annuncia accordi per la difesa per tre miliardi di dollari

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha aperto nello stadio Motera di Ahmedabad, nel Gujarat, l’evento “Namasté Trump”, che vede protagonista il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in visita nel paese asiatico oggi e domani. Il premier si è soffermato sul significato della parola “namasté”, che deriva dal sanscrito e letteralmente può essere tradotto come “mi inchino a te”. “Significa che rendiamo omaggio non solo alla persona ma alla divinità che è dentro di lei”, ha spiegato Modi. Il leader indiano, inoltre, ha sottolineato che si tratta di una visita “storica” e che la relazione indo-statunitense, che diventa sempre più stretta, non è una partnership come le altre. Trump ha poi pronunciato il suo discorso, culminato con l’annuncio della firma di accordi nel campo della difesa per tre miliardi di dollari. Il presidente degli Stati Uniti si è detto onorato di essere in India e ha ringraziato Modi per la calorosa accoglienza. “Ho percorso ottomila miglia attraversando il mondo solo per trasmettere il messaggio che l’America ama l’India. Gli Stati Uniti rispettano l’India, saranno amici fedeli e leali”, ha esordito. (segue) (Inn)