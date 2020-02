India-Usa: Trump ad Ahmedabad annuncia accordi per la difesa per tre miliardi di dollari (2)

- Trump ha aggiunto che “Modi non è solo l’orgoglio del Gujarat, ma la prova vivente che col duro lavoro e la dedizione gli indiani possono realizzare qualsiasi cosa, tutto ciò che vogliono”. Secondo il presidente Usa quella di Modi è la “storia toccante di un’ascesa incredibile”. Il leader della Casa Bianca ha poi rivendicato i propri successi, sostenendo che gli Stati Uniti stanno vivendo un periodo entusiasmante, con un tasso di disoccupazione al minimo e una “linea militare completamente ricostruita” che è la più potente del mondo. Trump ha ricordato che i due paesi sono uniti contro la minaccia del terrorismo islamico e ha affermato che “gli Stati Uniti non vedono l’ora di fornire all’India alcuni dei migliori e più temuti equipaggiamenti militari del pianeta”. “Sono lieto di annunciare che domani i nostri rappresentanti firmeranno accordi di vendita per oltre tre miliardi di dollari” riguardanti elicotteri avanzati e altri equipaggiamenti. (segue) (Inn)