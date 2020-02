India-Usa: Trump ad Ahmedabad annuncia accordi per la difesa per tre miliardi di dollari (3)

- Trump ha poi aggiunto che la relazione tra gli Stati Uniti e il Pakistan è molto positiva e che grazie a questi sforzi si cominciano a vedere segni di progresso che fanno sperare nella stabilizzazione dell’Asia meridionale. Modi ha quindi ripreso la parola per dire che il suo governo sta costruendo una “nuova India” e che l’India e gli Stati Uniti sono “partner naturali”. Subito dopo la conclusione dell’evento Trump e la first lady Melania prenderanno un aereo per Agra, nell’Uttar Pradesh, per ammirare il Taj Mahal. Da lì proseguiranno per Nuova Delhi, dove domani sono in programma i colloqui ufficiali. (Inn)