Traffico: code su A4, e tangenziali Ovest e Nord

- Sulla A4 Torino-Brescia in direzione Torino code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso. Sulla Tangenziale Ovest A50 code a tratti per 8,2 Km. tra Settimo M.se/MI - S.Siro e S.P. 59 Corsico/Gaggiano in direzione Sud per traffico Intenso. Ancora sulla Tangenziale Ovest A50 coda per 2,9 Km. tra la S.S. 494 Vigevano/MI - Lorenteggio e tra gli svincoli di S.P. 59 Corsico/Gaggiano e Interconnessione A7 in direzione Sud per incidente. due vetture coinvolte occupata la terza corsia. Sulla tangenziale Nord A52 coda a S.S. 36 Monza/Mi - V.le Zara sul ramo U. T.N. N per Lecco-Monza Villa Reale in direzione Nord per Lavori.(Rem)