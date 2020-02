Coronavirus: De Priamo-Ghera (Fd'I), Raggi adotti misure per tutelare dipendenti

- "In merito alla crescente diffusione virale del coronavirus, di cui le autorità sanitarie nazionali e locali e la stessa Oms stanno monitorando il suo evolversi, chiediamo alla sindaca di Roma di applicare misure di tutela per i dipendenti maggiormente esposti al potenziale contagio aereo e biologico". Lo chiedono, in una nota, gli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio. "In particolare, ci riferiamo agli operatori della Polizia locale, al personale a contatto con il pubblico come quello addetto agli sportelli ed al ricevimento dell'utenza, come gli uffici dell'anagrafe, fino agli operatori sociali. Al tempo stesso è necessario evitare che i dipendenti svolgano operazioni che possano determinare maggiori rischi di contagio come gli sgomberi di locali sovraffollati o interventi con potenziale contatto promiscuo. Come Fd'I, visto che 10 giorni fa la maggioranza grillina ha respinto una nostra mozione che andava in questa direzione, auspichiamo che questa volta la sindaca Raggi accolga le nostre richieste, sarebbe una decisione di buon senso per prevenire eventuali rischi di contagio", conclude la nota.(Com)