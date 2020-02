Ambiente: al via campagna “Zero mozziconi” a Civitavecchia, installate 56 colonnine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciati a comparire a Civitavecchia i portacenere della campagna "Zero mozziconi". Lo rende noto il Comune in una nota. Le colonnine sono 56 e si è previsto di dislocarle nella maniera più capillare possibile su tutto il tessuto urbano, con maggiore frequenza al centro e in corrispondenza di uffici pubblici o luoghi particolarmente frequentati quali stazione, uffici postali, tribunale, aree commerciali. Il progetto, presentato dall'amministrazione comunale e finanziato, con fondi regionali, dall'area metropolitana, non prevede però solo la posa dei dispositivi, ma anche una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sul rispetto dell'ambiente cittadino e quindi sulla necessità di non gettare a terra le cicche. Il materiale della campagna prevede una dicitura bilingue per rivolgersi anche ai turisti.(Com)