Iraq: segretario di Stato Usa Pompeo, "bene la promessa elezioni anticipate"

- Gli Stati Uniti accolgono con favore la decisione del primo ministro designato dell’Iraq, Muhammad Tawfiq Allawi, di indire elezioni anticipate. E’ quanto emerge da una conversazione telefonica intrattenuta ieri tra il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il primo ministro designato dell’Iraq Muhammad Tawfiq Allawi. “Ho accolto con favore la sua promessa di tenere elezioni anticipate, ribadito il nostro impegno in Iraq, sollecitato la fine della violenza e chiesto azioni urgenti per rispondere alle legittime richieste dei manifestanti”, ha scritto Pompeo in un tweet. Da ottobre in Iraq si tengono manifestazioni di protesta per chiedere la fine della corruzione e nuove opportunità di sviluppo. Centinaia di persone sono state uccise dalle forze di sicurezza e dalle milizie sciite filo-iraniane. La gravità della situazione ha spinto il premier Adel Abul-Madhi a rassegnare le dimissioni, mentre Allawi dovrebbe formare un nuovo governo e ottenere la fiducia del parlamento entro fine mese, per poi approvare una nuova legge elettorale e tornare alle urne. (segue) (Irb)