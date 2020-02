Coronavirus: Torino, previsto nuovo incontro in prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A breve ci riuniremo nuovamente in prefettura". Così, su facebook, la sindaca di Torino, Chiara Appendino. L'incontro è legato all'emergenza coronavirus in Piemonte. "Da sabato sono stati convocati tutti i tavoli e i dispositivi necessari per affrontare questo momento di difficoltà - aggiunge la sindaca Appendino - . Tutte le forze possibili sono concentrate nell'affrontare la questione del Corona virus, per tutelare al massimo la salute pubblica, dare aggiornamenti veloci e risposte quanto più precise possibile. Abbiamo tutti gli elementi per superare la crisi, grazie a un lavoro intenso e coordinato di tutte le Istituzioni. Nonché alla collaborazione della cittadinanza, che non sta mancando. Al termine dell'incontro di stamane vi daremo tempestivi aggiornamenti". (Rpi)