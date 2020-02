Coronavirus: Fontana, grazie a sindaci lombardi, Regione supererà anche questa prova

- "Ringrazio tutti i Sindaci che sono accorsi, ora a Palazzo Lombardia, altri ci seguono in diretta dalle sale collegate da tutto il territorio, per rispondere insieme ed efficacemente a questa emergenza. La Lombardia supererà questa prova grazie all'aiuto di tutti, dalle istituzioni ai cittadini". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla situazione per il Coronavirus. (Com)