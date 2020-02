Coronavirus: continua il lavoro delle Forze armate che operano adottando misure individuali

- Le Forze armate, in aderenza alle direttive del ministero della Salute, nei giorni scorsi hanno diramato a tutto il personale le linee guida sul comportamento che gli operatori a contatto con il pubblico devono tenere nell'ambito dell'attuale situazione sanitaria sul territorio nazionale. Pertanto, si legge in un comunicato dello Stato maggiore della Difesa, si precisa che le direttive sono tese all'adozione di comuni misure preventive delle malattie trasmesse per via respiratoria. In particolare, nel caso in cui un operatore venga a contatto con personale sospetto, si provvederà ad avvisare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso di possibile coronavirus. A tal proposito, il Comando delle Forze operative dell'Esercito ha diramato una direttiva del ministero dell'Interno, datata ieri, per integrare quanto già comunicato sulle misure protettive individuali che devono essere adottate dal personale impegnato nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure". (Com)