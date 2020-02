Business news: Paraguay, azienda israeliana presenta progetto investimento produzione idrogeno

- L'azienda israeliana Seven Seas Energy Limited ha presentato formalmente presso l'ambasciata della Repubblica del Paraguay a Tel Aviv un progetto di investimento per l'installazione di una centrale per la produzione di idrogeno H2 nel paese sudamericano. Il progetto, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", prevede un investimento iniziale di 1,5 milioni di dollari per l'installazione di un impianto in grado di produrre idrogeno al 99,9 per cento di purezza. La proposta presentata al governo di Assunzione prevede inoltre l'utilizzo di un 95 per cento di manodopera locale. Una seconda fase del progetto di investimento prevede l'iniezione di altri 20 milioni di dollari per ampliare la produzione ed estenderla anche al mercato domestico. Il ministero degli Esteri paraguaiano, prosegue la nota, ha inoltrato la proposta al vaglio del ministero per le Relazioni economiche per le autorizzazioni corrispondenti. (Res)