Business news: Messico, quasi 33 miliardi di dollari di investimenti esteri, record dal 2013

- Nel 2019 il Messico ha ricevuto un totale di 32,921 miliardi di dollari di investimenti esteri diretti, in aumento del 4,2 per cento sull'anno precedente. Lo riferisce il ministero dell'Economia segnalando che il dato - il migliore dal 2013 - è il saldo tra i 41,9 miliardi di flussi in entrata contro gli 8,9 miliardi in uscita. Nel rapporto, compilato sul registro nazionale degli investimenti esteri e pertanto passibile di aggiornamenti con l'arrivo di altri dati, si segnala che i fondi sono in gran parte (il 53,1 per cento) dovuti a reinvestimento di utili, seguiti dal 39 per cento di nuovi investimenti e dai trasferimenti tra compagnie (7,9 per cento). Soldi che provengono da 4.353 società con partecipazione di capitale straniero, 3.776 fondi fiduciari e 27 persone giuridiche extraterritoriali. (Res)