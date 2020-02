Coronavirus: Piemonte, numero contagiati scende da 6 a 3

- Sono scesi dai sei a tre i casi di positività al coronavirus in Piemonte. Questo perché sono risultati negativi al test del “coronavirus covid19” i tre cittadini cinesi che questa mattina avevano fatto registrare una debole positività al contagio ed erano stati ospedalizzati a Cuneo. La notizia è confermata dalle controanalisi effettuate in giornata, il cui esito è appena pervenuto alla sede dell’Unità di crisi regionale, attiva nella sede operativa della Protezione civile a Torino. Rimangono al momento confermati i casi di Torino: l’uomo ricoverato ieri all’ospedale Amedeo di Savoia, la donna ricoverata al Regina Margherita e l’uomo in isolamento domiciliare. Tra i 45 test eseguiti in data odierna non sono stati riscontrati casi positivi. (segue) (Rpi)