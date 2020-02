Coronavirus: l'Austria interrompe i collegamenti ferroviari con l'Italia

- L’Austria ha deciso di interrompere i collegamenti ferroviari con l’Italia dopo che un Eurocity, partito da Venezia e diretto a Monaco, è stato fermato all’altezza del Brennero a causa della presenza a bordo di due sospetti casi di coronavirus. "Prendiamo molto seriamente gli sviluppi della situazione in Italia", ha detto il ministro della Salute austriaco Rudolf Anschober al quotidiano “Kronen Zeitung”, confermando che sono state le Ferrovie dello Stato italiane a informare l’omologa società austriaca Obb della presenza a bordo dell’Eurocity di due persone in stato febbrile. La società ferroviaria ha quindi informato il ministero dell’Interno di Vienna e impedito l’ingresso sul territorio austriaco del treno. L’Eurocity “si trova ora alla stazione di confine del Brennero sul territorio italiano”, recita una nota del ministero austriaco che ha confermato i costanti contatti con le autorità italiane per gestire la situazione. Stando a quanto riferito dall'Obbligo, tuttavia, il blocco dovrebbe riguardare i due treni fermati nelle ultime ore, l'Eurocity e un secondo treno anch'esso bloccato al Brennero, più altri quattro previsti nelle prossime ore. A quanto si apprende, quindi, il traffico ferroviario dovrebbe riprendere domani mattina. (Res)