Business news: Messico, analisti Banca centrale, aumentano attese su investimenti esteri diretti

- Migliorano in Messico le attese sugli investimenti esteri diretti per il 2020. Lo certifica la Banca centrale (Banxico) nel rapporto compilato sulla base del parere di 38 gruppi di analisti interpellato alla fine di gennaio. Se a inizio 2019 si attendeva un totale di 23,741 miliardi di dollari nel corso dell'anno, nel rapporto pubblicato oggi si parla di investimenti esteri diretti pari a 29,347 miliardi di dollari entro dicembre. Il dato, fa notare "El economista", potrebbe risentire in positivo della ratifica del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), da parte del Congresso Usa. (Res)