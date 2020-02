Business news: Argentina, governo ufficializza aumenti pensioni e assegni familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato in vigore attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto del governo argentino di Alberto Fernandez che stabilisce un aumento del 2,3 per cento delle pensioni a partire da marzo, più un bonus fisso di 1500 pesos argentini, equivalenti a circa 22 euro. Il decreto stabilisce inoltre un aumento del 13 per cento degli assegni familiari. Si tratta dell'adeguamento trimestrale delle pensioni fissato dall'esecutivo attraverso la legge di emergenza economica e sociale approvata a dicembre. La legge ha sospeso il regime di adeguamento automatico delle remunerazioni della previdenza sociale a favore di uno schema di aumenti stabilito dall'esecutivo in funzione dell'evoluzione del contesto macroeconomico, ed in particolare dei conti pubblici e dell'indice dei prezzi. (Res)