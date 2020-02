Business news: Brasile, Embraer, 81 nuovi jet consegnati in ultimo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea brasiliana Embraer informa di aver ha consegnato 81 nuovi jet nel corso del quarto trimestre del 2019. Con queste commesse - 35 velivoli commerciali e 46 velivoli executive - il 2019 si è chiuso con la firma di contratti per un totale di 16,8 miliardi di dollari. Embraer fa sapere che nel corso dell'anno passato la società ha consegnato un totale di 198 jet, di cui 89 commerciali e 109 executive, con un incremento del 9 per cento rispetto al 2018, quando furono consegnati 181 jet. "Il volume delle consegne sia per l'aviazione commerciale che per quelle di affari è stato entro le stime per il 2019, da 85 a 95 jet commerciali e da 90 a 110 jet executive", ha affermato Embraer. (Res)