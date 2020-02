Business news: Brasile, produttori di riso chiedono al Messico di ridurre dazi sull'import

- L'Associazione brasiliana dell'industria del riso (Abiarroz) ha chiesto al governo del Messico di ridurre i dazi di importazione del cereale, attualmente fissati al 20 per cento, così da avere pari condizioni rispetto ad altri fornitori internazionali. "Siamo alla ricerca di pari condizioni con altri fornitori, in particolare gli Stati Uniti e alcuni paesi del Mercosur che hanno tariffe migliori di quelle a noi riservate. Non vogliamo vantaggi, vogliamo pari condizioni", ha dichiarato il direttore di Abiarroz, Mario Pegorer, in conferenza stampa. Pegorer si è espresso al termine dei colloqui portati avanti con rappresentanti del ministero dell'Economia e del Servizio nazionale per la salute, la sicurezza e la qualità dell'agroalimentare. (Res)