Business news: Argentina, Banca centrale taglia ancora costo denaro, tasso di sconto al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha effettuato un nuovo taglio sul Tasso ufficiale di sconto (Tus), portandolo dal 44 disposto lo scorso 14 febbraio, all'attuale 40 per cento. "La decisione è stata adottata in linea con la decelerazione registrata del tasso di inflazione e le prospettive di continuità di questa tendenza", si legge in un comunicato ufficiale. Nella nota si sottolinea inoltre che "tassi di interesse eccessivamente alti possono rallentare la ripresa dell'attività economica", attualmente una delle principali priorità del governo di Alberto Fernandez. Il nuovo tasso di riferimento, prosegue la nota, entra in vigore a partire da oggi, 20 febbraio. Dall'inizio della gestione dell'attuale presidente della Bcra, Miguel Pesce, il Tus ha registrato una diminuzione costante di ben 23 punti, dal 63 per cento iniziale. (Res)