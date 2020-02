Business news: Argentina, tagli a pensioni magistratura, presentate le prime richieste di prepensionamento

- Almeno cinque giudici e sette procuratori federali hanno già presentato richiesta di pensionamento nell'ultima settimana in Argentina, in risposta al progetto di riforma presentato dal governo che punta a ridurre significativamente le remunerazioni del sistema previdenziale per i funzionari dell'amministrazione di giustizia. Le richieste, scrive oggi il quotidiano "La Nacion", sono ancora circoscritte, ma sono attese ulteriori defezioni a partire da oggi. Oltre a ridurre le remunerazioni il progetto punta ad aumentare il livello dei contributi dall'attuale 12 al 18 per cento del salario e a spostare l'età pensionabile dai 60 ai 65 anni. (Res)