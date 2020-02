Business news: Cile, Colbun presenta investimento da 800 milioni di dollari su rinnovabile

- L'azienda cilena del settore dell'Energia, Colbun, ha presentato un progetto di investimento da circa 800 milioni di dollari per la costruzione di una centrale fotovoltaica da 719 megawatt nella regione di Antofagasta. Obiettivo del progetto, recita il documento con il quale Colbun ha fatto richiesta di autorizzazione al Servizio di valutazione di impatto ambientale (Sea), è quello di generare energia elettrica rinnovabile da fonte variabile attraverso la costruzione e messa in funzionamento di una centrale solare fotovoltaica in grado di immettere 719 Mw nel Sistema energetico nazionale (Sen). La centrale denominata "Inti Pacha", prosegue il documento, punta a soddisfare la crescente domanda energetica che presenta la regione ed il paese. (Res)