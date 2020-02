Business news:Brasile, Bnp Paribas riduce proiezione Pil 2020 all'1,5 per cento

- La banca Bnp Paribas ha tagliato la sua stima di crescita del Pil brasiliano nel 2020 dal 2 per cento all'1,5 per cento e abbassato le proiezioni di crescita di inflazione e tasso di interesse base (Selic). Secondo l'analisi dell'istituto di credito presentata questa mattina, la riduzione dell'espansione dell'economia brasiliana è direttamente collegata all'impatto della diffusione del coronavirus (Covid-19) sull'economia cinese, destinazione principale delle esportazioni brasiliane. "L'effetto a breve termine del coronavirus sarà più forte di quanto previsto, costando 0,4 punti percentuali del tasso di espansione previsto per l'economia globale", ha affermato la banca francese, sottolineando che solo il Pil cinese crescerà di 1,2 punti percentuali meno rispetto a quanto previsto, fermandosi al 4,5 per cento nel 2020. (Res)