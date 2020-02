Business news: Americhe, prima riunione coordinamento Mercosur, focus su accordi con Corea del Sud e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ad Assunzione la prima riunione dell'anno del gruppo di Coordinamento del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), blocco regionale composto da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Al centro dei colloqui l'agenda di apertura commerciale proposta in particolare dal governo brasiliano di Jair Bolsonaro. In special modo è stata trattata la necessità di avanzare nella chiusura degli accordi di libero scambio con Corea del Sud e Canada, oltre alla proposta di abolizione della Tariffa esterna comune (Tac). Su questi punti, se da una parte Uruguay e Paraguay (che detiene in questo semestre la presidenza del blocco regionale) sono allineati al Brasile, l'Argentina, segnalano fonti Mercosur al quotidiano "El Cronista", sta cercando invece di prendere tempo e di arrivare ad una maggiore definizione del proprio panorama macroeconomico - ed in special modo del negoziato sulla ristrutturazione del debito estero. (Res)