Business news: Brasile, oltre 200 municipi sull'orlo del collasso finanziario

- Un sondaggio della Confederazione nazionale dei municipi brasiliani (Cnm) pubblicato il 20 febbraio rivela che i sindaci di 229 municipi sui 5570 complessivi potrebbero dichiarare il collasso finanziario nel corso del 2020. Si tratta di un numero molto più alto di quello osservato nel 2019, quando appena 69 comuni hanno emesso il decreto di calamità nei conti pubblici. Il dispositivo serve per allertare il governo federale, degli stati e tutte le società di servizio che potrebbero in qualche modo essere interessati da problemi o ritardi dovuti alle carenze economiche. La dichiarazione di calamità non esonera il governo municipale dalla legge sulla responsabilità fiscale (Lrf). "Attraverso questo decreto, il sindaco comunica alla popolazione che dovrà tagliare i servizi e che non riuscirà a soddisfare gli obblighi dell'ente", afferma il presidente della Cnm, Glademir Aroldi. (Res)