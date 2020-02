Business news: Brasile, dollaro apre in crescita e supera per la prima volta nella storia i 4,40 real

- Il dollaro statunitense ha aperto la sessione del 21 febbraio della borsa di San Paolo in rialzo dello 0,26 per cento raggiungendo il valore di 4,40 real, per la prima volta nella storia. Alle 9:30 del mattino, la valuta statunitense era stata scambiata a 4,4031. Nella sessione precedente, il dollaro aveva chiuso la giornata a 4,39 real in rialzo dello 0,61 per cento, stabilendo un nuovo record nominale di fine giornata. Nel mese di febbraio il dollaro è cresciuto del 2,49 per cento. Dall'inizio dell'anno la crescita è stata del 9,52 per cento. Per cercare di contenere la crescita del dollaro, la Banca centrale brasiliana offrirà oggi fino a 13 mila contratti di swap in valuta tradizionale con scadenza ad agosto, ottobre e dicembre 2020. (Res)