Business news: Argentina, governo disponibile ad avviare consultazioni con Fmi per aprire la strada a nuovo accordo

- Il ministro dell’Economia argentino, Martin Guzman, ha comunicato al direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva la disponibilità ad avviare consultazioni formali per porre le basi di un nuovo accordo con l’Fmi. Le parti si sono incontrate a Riad, a margine del vertice dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20. “Il ministro ha informato il direttore dell’Fmi dell’intenzione del governo di avviare consultazioni in base all'Articolo IV del Fondo, che il ministro ha definito un passo importante che rafforzerà l’intesa reciproca tra governo ed Fmi per arrivare a un nuovo programma con l’agenzia”, rende noto il governo argentino. Le cosiddette consultazioni Articolo IV permetteranno all’Fmi di ispezionare i conti argentini prima di firmare un nuovo accordo. L'incontro si è svolto a pochi giorni dalla diffusione del comunicato del Fmi nel quale è stata riconosciuta l'insostenibilità della situazione debitoria argentina. (Res)