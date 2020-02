Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), per zone isolate mobilità ridotta, ma servizi essenziali garantiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle aree isolate dei focolai legati all'emergenza da coronavirus, il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha detto che il Dipartimento opera "per scenari" e che il sistema "è scalabile". Intervenendo in collegamento a "Mezz'ora in più" su Rai3, Borelli ha spiegato che per la popolazione delle zone isolate la vita "continuerà con una mobilità ridotta, ma per i servizi essenziali, come la raccolta della spazzatura e l'andare a fare la spesa ci si può rivolgere al centro operativo comunale che darà supporto". Il capo della Protezione civile ha poi chiarito: "Quando a livello territoriale non si riesce, interviene il sistema nazionale che può portare volontari e l'Esercito per continuare a condurre una vita il più possibile normale". (Rin)