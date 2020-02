Nord Macedonia: Ciolos (Renew Europe), è ora di prendere decisione su apertura negoziati Ue

- È giunto il momento di prendere una decisione sull'apertura dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord. Lo ha detto il presidente del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, Dacian Ciolos, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Mia”. “La nuova metodologia sull’allargamento semplifica e rende il processo più trasparente, non più complesso”, ha detto Ciolos. “I cittadini dei paesi candidati, così come i cittadini dell'Ue, devono sentire i benefici dell'allargamento più rapidamente e in modo più concreto e penso che la nuova metodologia riesca in quest’obiettivo”, ha aggiunto l’esponente politico romeno. (Mas)