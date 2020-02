Coronavirus: Fontana, per ora no isolamento Milano, sarebbe impensabile

- In merito all’evolversi della diffusione del Coronavirus “per il momento non pensiamo di isolare Milano, sarebbe qualcosa di impensabile”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al programma televisivo “Mezz’ora in Più”. “Per ora stiamo cercando di pensare a i iniziative limitate e settoriali e di monitorare una per una tutte le persone che risultano essere state contagiate dal virus”. (Rem)