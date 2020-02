Cina: presidente Xi, necessario aumentare sforzi per raggiungere obiettivi economici quest'anno

- La Cina dovrà aumentare i suoi sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico quest’anno, alla luce dell’epidemia di coronavirus che ha colpito il paese. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua”. Il capo dello stato ha parlato durante una riunione per coordinare la prevenzione e il controllo del virus, che in Cina ha avuto il suo primo focolaio. Al momento la situazione è ancora grave e complessa e il lavoro di controllo e prevenzione è ad uno stadio difficile e critico, ha detto Xi, secondo quanto riporta l'agenzia. (segue) (Cip)