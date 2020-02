Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), cordone sanitario forte per trovare paziente zero

- Resta ignoto il paziente zero al quale è riconducibile il contagio da coronavirus. "Stiamo ricercando con il massimo impegno il paziente zero, per questo abbiamo attuato un cordone sanitario molto forte" per poter "ricostruire la catena dei possibili contagi", lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Potrebbe anche essere una persona che è guarita, un soggetto che ha contagiato altri, sono i contagi di seconda terza generazione", ha spiegato Borrelli. "Ci auguriamo di trovarlo quanto prima", ha aggiunto il capo della Protezione civile, "ma nel frattempo occorre indagare anche altri possibili contagiati" per fermare il propagarsi del coronavirus. (Rin)