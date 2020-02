Russia: Putin, non consentiremo a nessuno di distorcere storia Grande guerra patriottica

- La Russia non permetterà di distorcere la storia della Grande guerra patriottica (la Seconda guerra mondiale) e si opporrà a qualsiasi tentativo di modificare la storia. È quanto dichiarato dal presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un concerto di gala organizzato in occasione della Giornata dei difensori della patria che si commemora oggi. Putin ha ricordato che il 9 maggio si terranno diverse cerimonie in occasione del 75mo anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. "In questa festa per il nostro popolo, renderemo omaggio agli eroi caduti e onoreremo i nostri veterani che giustamente chiamiamo la generazione dei vincitori", ha detto il presidente. "E’ nostro dovere ricordare sempre il costo di questa vittoria. Non permetteremo a nessuno di macchiare questa eroica pagina della nostra storia e ci opporremo a qualsiasi tentativo di distorcere la storia", ha detto Putin. (Rum)