Coronavirus: Fontana, a Milano iniziative come a Wuhan se situazione degenera, ma ora condizioni non ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi gli chiede di “una Milano come Wuhan” il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto: “Se la situazione dovesse degenerare al punto di non essere in grado di controllare il contagio si può pensare a iniziative di quel genere. Io sono convinto che non si arriverà a una situazione di quel genere ma se nel caso ciò dovesse avvenire ne dovremmo prendere atto, adesso le condizioni non ci sono”. Lo ha detto intervenendo al programma televisivo “Mezz’ora in Più” di Rai Tre. “Nella fase 2 è chiaro che si potrebbero assumere delle iniziative ancora più drastiche e rigorose che in Cina per esempio sono state assunte nella città di Wuhan e hanno portato a risultati di grandissima riduzione del virus”, aveva detto in precedenza il governatore lombardo. (Rem)