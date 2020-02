Coronavirus: Siems, rischio intasamento centrali 118 Milano e Padova, chiamare 1500 di ministero Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società scientifica italiana dell’emergenza sanitaria (Siems) in occasione della "grande paura" del coronavirus segnala il forte incremento delle telefonate che ha "pesantemente chiamato in causa" le centrali 118. In una nota, il presidente della Siems Mario Costa rivela che ad esempio a Milano "si passa dalle 787 chiamate di domenica 16 febbraio alle 1.054 di venerdì con un trend degli ultimi giorni in costante e deciso aumento. A Padova le telefonate sono quadruplicate in una settimana". Costa poi offre due osservazioni "importanti": "E' necessario che i cittadini siamo consapevoli della necessità di chiamare l’emergenza sanitaria (direttamente o attraverso l’112) solo in casi di vera emergenza, per non intasare le Centrali e rendere meno efficace e più tardivo il soccorso per i casi gravi. Ci uniamo - prosegue - all’invito ad utilizzare il numero che il ministero della Salute ha messo a disposizione per le informazioni (1500) e laddove esistente come in Lombardia (800894545) il numero messo a disposizione dalle Istituzioni regionali per i residenti nelle 'zone rosse' o per informazioni (in Veneto 800462340)". Ulteriore ed ultima osservazione riguarda il "riconoscere l’enorme lavoro" che gli "operatori sanitari e tecnici stanno svolgendo in queste ore, insieme ai volontari, anche in situazioni di oggettiva difficoltà. A loro va tutto il nostro sostegno e la nostra stima", conclude.(Com)