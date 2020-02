Coronavirus: Giannini (Lega), D'Amato non sottovaluti emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tamponi a domicilio per chi torna dalle aree a rischio e presenta sintomi come dichiarato dall'assessore regionale alla Sanità "non sono sufficienti a risolvere la grave emergenza in atto". È quanto dichiara, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanità. "I tamponi vanno eseguiti anche a chi non presenta sintomi considerata la lunga incubazione del virus. L'espandersi del virus nella nostra Regione non ammette più approcci 'buonisti' in stile zingarettiano. Ora si agisca con la massima determinazione", conclude Giannini.(Com)