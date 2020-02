Coronavirus: Milano sospesa in attesa dell'emergenza

- Il museo delle Gallerie d'Italia, privato, questa mattina ha chiuso le proprie porte per la situazione del Coronavirus, il Museo del Novecento, pubblico, è invece aperto ma, spiegano all'ingresso, aspettiamo l'ordinanza di chiusura. E comunque, c'è meno gente del solito, sia tra i visitatori, sia in piazza del Duomo. Anche davanti alla cattedrale la fila è meno lunga di quello che si vede abitualmente. e molte persone in fila indossano la mascherina. Pure il cinema Odeon, il multisala in via Santa Redegonda, alle spalle del Duomo, è aperto, ma i cassieri spiegano: “Aspettiamo l'ordinanza, qualche coraggioso che viene c'è, anche con bambini, ma meno del solito". I negozi in galleria Vittorio Emanuele II sono aperti e pieni di turisti, ma, considerando che è in corso la settimana della moda, l'atmosfera in città appare ovattata. Il sindaco Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa in prefettura, ha raccontato ai giornalisti che lo stilista Giorgio Armani lo ha chiamato a mezzanotte per dirgli che avrebbe fatto la sua sfilata a porte chiuse. In città si respira un senso di attesa: dal Comune, al termine della riunione dei tavolo tecnico per l'emergenza, hanno spiegato di attendere l'ordinanza regionale per fare una nuova riunione e recepire in maniera ufficiale quel che deve essere fatto. Le scuole di ogni ordine e e grado saranno chiuse per gli studenti, ma dovrebbero essere aperte per i dipendenti delle segreterie e il personale non docente. Discorso diverso per gli insegnanti, che dovranno attenersi alle indicazioni del Miur o dell'Ufficio scolastico regionale. In alcuni supermercati si segnalano le prime code per fare scorta di cibo, mentre disinfettanti e mascherine vanno a ruba. (Rem)