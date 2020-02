Coronavirus: in Campidoglio pronto provvedimento stop concorsi nazionali a Roma

- In Campidoglio si lavora, a quanto si apprende dallo stesso Comune, ad un provvedimento per sospendere, già a partire da domani, i concorsi pubblici nazionali in programma a Roma nei prossimi giorni. Il provvedimento in attesa del Dpcm previsto nei prossimi giorni. Roma ospita numerosi concorsi nazionali. Il Campidoglio - viene sottolineato - si attiene a tutte le disposizioni di Governo e Regione. (Rer)