Coronavirus: Sileri (M5s), screening capillare, anche per questo contagi emersi rapidamente

- Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sieri, del Movimento cinque stelle, informa che "finora rispetto all'insorgere dell'emergenza coronavirus sono stati effettuati oltre 3 mila tamponi". In un post su Facebook Sileri evidenzia: "Una cifra elevata, a dimostrazione del fatto che il livello di screening sanitario messo in campo nel nostro Paese è molto approfondito e capillare. Anche per questo in Italia sono emersi rapidamente in questi giorni i casi di contagio".(Rin)